〈台股盤中〉低點反彈行情上演 台股走高大漲逾300點

台股今 (21) 日上演低點反彈行情，開盤漲逾百點，權值股表現強勁，加上電子、金融股領軍，盤中漲超過 300 點，突破前波低點 15616 點，漲逾 2%，成交量預估達 2312 億元。

電金權值股今多檔表態，富邦金、國泰金在升息循環下上漲超過 4.5%，中信金、兆豐金、合庫金、第一金等金融股上漲逾 3%，台達電上漲 4.5%，鴻海、聯發科上漲 2.75%，台塑、南亞上漲超過 2%，台積電上漲 1%。

高價股方面，亞德客大漲逾半根漲停板重回千金俱樂部，台股八千金再次回歸，祥碩上漲 2.5%，而股王矽力、信驊、大立光、譜瑞 - KY、力旺上漲 1% 以上，旭隼在平盤之上。

電子股多族群表現強勁，宏達電董座傳出任聯想董事，激勵宏達電今飆漲停，威盛漲超過 8%，其他 IC 設計晶豪科、偉詮電大漲逾半根漲停，揚智、威峰上漲 4% 以上，封測廠日月光、京元電漲 3%，ABF 三雄皆漲逾半根，網通廠中磊、智易、智邦漲 6% 以上。

生技股依舊維持強勢，其中台生材、明基醫、德英、保瑞飆漲停，ABC-KY、晶碩、泰福上漲超過 7％，寶齡富錦、亞諾法、全宇生技、藥華藥都漲 6% 以上，高端疫苗上漲超過 5%，合一、杏一、泰博都有 4% 漲幅。

航運族群方面，空運股長榮航漲 8%，華航上漲 6% 以上，海運的萬海漲 3%，四維航、長榮、中航漲 1%，陽明則在平盤之下。