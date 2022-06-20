日友彰濱第三期掩埋場趕工 投資1.6億元進行排水等工程

國內廢棄物處理大廠日友 (8341-TW) 持續增加掩埋容積，提高國內廢棄物處理規模，今 (20) 日公告彰濱工業區第三期掩埋場興建細節，自去年投資 4 億元後，再投資 1.61 億元進行防風防塵、排水等工程，相關工程將於明年上半年完工，持續推動工程進度。

日友去年宣布投資 5.83 億元興建第三期掩埋場，其中 4 億元由甲頂營造負責掩埋場建置。今公布 1.61 億元將進行掩埋場屋頂、防風防塵、排水、不透水布建置工程，上述工程預計明年 6 月完工。

除了彰濱第三期掩埋區正在興建外，目前彰濱工業區線西西三區環保用地之後也規劃興建掩埋場，已進入環評審查程序，計劃每月平均處理 6000 公噸廢棄物，並設置太陽能每月產生 30 萬度綠電。

中國業務方面，日友表示，旗下負責醫療廢棄物處置的北京潤泰是北京市醫療廢棄物主要處理商，處理量占北京總醫療廢棄物規模達 76%，今年將配合北京東澳，進行醫療防疫廢棄物處理。

另外，危險廢棄物業務方面，山東日照案去年取得日照盤岳廠後進行設備優化，預計今年焚燒產能可達 1.6 萬噸，較去年增加 1.38 倍，其他江蘇宿遷案、山西運城案都可望在今年陸續取得當地營運許可，可望帶動營運增溫。

日友兩大業務為一般廢棄物與醫療費廢棄物處理，一般廢棄物營收比重約 6 成、醫療廢棄物約佔 39%，其他環保諮詢佔 1%，受惠中國醫療廢棄物營運增溫，累計前 5 個月營收 16.66 億元，年增 25%。