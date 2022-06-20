台股又破底 何時止穩？專家：留意這指標走勢

市場持續擔憂通膨帶來的不確定性，上周五美股四大指數雖僅道瓊下跌，但已創下 2020 年以來單周最大跌幅，市場悲觀氛圍瀰漫，今 (20) 日台股一路走低，即便台積電有買盤進場也無力回天，終場指數收在 15367 點，下跌 273 點或 - 1.75%，成交量為 2649 億。

在景氣未明的市況中，投資人應要如何應對？

對此永誠國際投顧分析師劉良梅認為，行情總是在絕望中產生，台積電、航運金融雖是主要的壓盤重心，盤面上來看其實有部分電子權值股如聯發科 (2454-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、聯電 (2303-TW)，維持上漲格局，這就表示市場資金仍有在尋找機會，且以成交量來看，本日集中市場的成交量相較於上周五來得低。

若對指數破底感到憂心，建議投資人關注「櫃買指數」。

櫃買指數為市場信心、集中市場先行指標

劉良梅表示，大型權重股外資持有股數多，因此較容易受到國際市況影響，在美國聯準會緊縮政策下，資金回流美國，大型權值股就容易有賣壓，如此一來指數上攻就不易，櫃買指數不同於集中市場，主要為中小型個股組成，由於股本小，價格波動大，易吸散戶進場賺價差，換言之，櫃買指數漲跌也可做為市場信心的評估。

以日線圖來看，櫃買指數今天破底，許多中小型電子股兵敗如山倒，且成交量幾乎與上週五持平，這表示市場有恐慌現象。在市場恐慌之時，往往是短線底部浮現的契機。

因此劉良梅建議投資人，近期持續留意櫃買指數的表現，最好的情況就是櫃買指數破底翻，就可以進一步帶動市場信心回穩，但同時她也表示，若要逢低布局務必做好資金管理及分配，以免看對盤勢方向卻被迫先行出場。

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