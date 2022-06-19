亞德客-KY車用佈局有成 一線大廠市占率提升

亞德客 - KY(1590-TW) 近年來積極布局車用市場，順利打入越來越多 Tier 1 大廠，也因此即便近一年半汽車產業並未大幅成長，但亞德客 - KY 受惠市占率提升，車用需求持續熱絡，將成為今年主要成長動能之一。

亞德客 - KY 表示，過去 Tier 1 大廠品牌意識強烈，較青睞日本、歐洲製的氣動產品，但隨著公司不斷提高知名度與聲譽，近 3 年打入越來越多 Tier 1 大廠，帶動市占率擴增，近幾季業績都相當不錯；目前車用營收比重約 5-6%，將是未來積極佈局的一環。

亞德客 - KY 因中國先前防疫封控，部分 4 月訂單遞延至 5 月出貨，帶動 5 月營收衝單月次高，但由於中國官方 5 月下旬公布振興經濟獎勵措施，地方政府實行細則需 3-4 周才會公布，導致部分客戶觀望，拉貨可能遞延至 7、8 月，使 6 月營收較 5 月下滑，但整體第二季營收仍可望優於去年同期。

亞德客 - KY 認為，客戶對氣動元件需求還是存在，只是拉貨早晚時間問題，看好長線需求持續向上，且在中國推出獎勵措施下，下半年需求有機會較原先預期樂觀。

外資預估，亞德客 - KY 第二季業績可望季增 15-17%，相當於年增 6-8%，單季業績估站上 75 億元，衝歷史新高。

亞德客 - KY 今年前五月累計營收 114.24 億元，年增 7.83%。第一季稅後純益 16.77 億元，季增 4.42%，年增 15.9%，每股純益 8.39 元。