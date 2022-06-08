〈焦點股〉亞德客-KY營收報捷 重回千金股行列

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 5 月營收創歷史次高，目前接單仍高於出貨，維持 110% 稼動率來提升庫存量，今 (8) 日在買盤追捧下，股價大漲逾 7%，重回千金股行列，並創近 1 年新高。

亞德客 - KY 近來股價表現強勢，今天更一舉站上千元大關，最高來到 1075 元，漲幅達 7.8%，為去年 7 月中旬以來新高價，累計 2 周以來，亞德客已飆漲近 3 成。

中國封控力道放緩，亞德客 - KY 公告 5 月營收達 26.5 億元，月增 17.05%、年增 19%，創單月次高紀錄，僅次於今年 3 月；前 5 月累計營收 114.24 億元，年增 8%。

亞德客 - KY 指出，中國大部分城市對疫情管控已較 4 月逐步放鬆，5 月上半月日出貨金額創新高，雖然疫情仍為不確定因素，但目前接單仍高於出貨，對市場需求正向看待，維持 110% 稼動率來提高庫存量，以因應未來需求。

其他工具機股方面，上銀 (2049-TW) 股價強勢翻紅，並上漲逾 2%，最高來到 267.5 元，創波段新高；恩德、振發、福裕等相關個股也都在盤上表現；不過，全球傳動、大量股價挫逾 1%，瀧澤科、亞崴等同步震盪走跌。

上銀 5 月營收 27.45 億元，較上月微幅成長 0.1%，年增 15.88%，續寫單月歷史第三高，並創近 44 個月新高；前 5 月累計營收 130.54 億元，年增 23.19%。上銀看好上海 6 月起解封，當地經銷商出貨可望恢復正常，今年目標仍維持營收雙位數成長。