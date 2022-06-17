兆豐金股東會勞資摩擦再浮檯面 工會喊話董座下台

兆豐金 (2886-TW) 舉行股東常會，勞資摩擦再度浮上檯面，兆豐銀工會透過刊登廣告、親赴股東會現場拉布條高呼訴求，主張撤換現任董座張兆順；對此，張兆順回應，認為公司經營應努力創造公司價值、股東價值及員工價值，獲利提升就應回饋員工。

兆豐銀工會今天以股東身分出席股東會，就組織改造及經營策略等議題提出建言，呼籲行方重視及確實落實同仁在組織改造意見平台的各項建議，訂定目標時應該傾聽同仁專業意見。

兆豐銀工會理事長郭孟仁說，經營高層的洗錢防制帝王條款，導致銀行客戶逐漸流失，業務陷入衰退困境，加上不合理的預算目標，讓員工無法領取合理酬勞，認為張兆順無法傾聽基層聲音，主張兆豐金應換新的領導人。

對於工會的訴求，張兆順則回應，銀行針對洗錢防制必須遵照法規辦理，這是帝王條款，沒有討論空間，但制度優化是可以討論的，工會不能因此認定沒有重視基礎聲音。

張兆順還說，現在美國對兆豐的裁罰令還沒有解除，實在無法鬆懈，但銀行也會不斷優化精進作業方式，盡量將影響降到最低。

在預算目標部分，張兆順則說，兆豐偏重外匯及大企金，外匯交易受洗錢防制嚴格規範，大企金市場競爭激烈已成紅海，所以業務轉型及數位化勢在必行，過程難免痛苦。

至於工會認為盈餘目標訂定過高，張兆順也說，公司追求盈餘成長以提高股東價值是理所當然，但也會視經濟情勢，業務發展的狀況適時調整，他並以 110 年度其他行庫獲利普遍提升為例，認為兆豐沒有理由以低標準訂盈餘目標。