〈玉晶光股東會〉董座：看好下半年高成長 全年鏡頭出貨量將勝去年

蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (17) 日召開股東會，董事長陳天慶看好手機鏡頭產能擴充，及主要客戶增加的訂單投單量，預期 2022 年全年手機鏡頭出貨量將超越去年，也看好下半年進入市場需求旺季，若市場未出現重大變化，營收將超越去年同期。

玉晶光在配合客戶開發生產的 VR 光學產品也有新進展，陳天慶指出，VR 鏡片、鏡頭，由於客戶端對左右眼鏡片光軸準確度要求極高，由於下游模組廠無法提供高精準度產能，玉晶光因此也協助客戶生產鏡片模組，目前在台灣廠開發生產，明年數量增加下，計畫進一步擴充到廈門廠生產。

面對 2022 年下半年可能因全球通膨影響市場消費力，陳天慶說，VR 及 AR 產品由國際大廠開發上市，是全新的消費領域，預期銷售不受通膨影響。

玉晶光前 5 月營收 51.03 億元，年增 28.62%，新機鏡頭 6 月開始小量出貨，總經理郭英理指出，手機鏡頭擴充產能順利開出，產線也將進入滿載生產。

玉晶光去年下半年營收為 116.33 億元，陳天慶指出，隨著玉晶光新產能的開出，下半年進入市場需求旺季，若市場未出現重大變化，且客戶順利拉貨，今年下半年營收將超越去年同期的水準。

至於目前手機鏡頭組變化，包括以潛望鏡式鏡頭、前鏡頭變小、後鏡頭朝遠距、大光圈、夜拍、高解析度發展，玉晶光表示，經營及技術團隊目前都能克服困難，達成客戶的規格要求。

玉晶光配合客戶開發生產的 VR 光學產品，目前占營收不及 10%，未來 3 年目標 30%，明年產品上可見到較大幅出貨成長，且玉晶光在兩岸也擴大設計及產能規模，都是為配合這方面需求。

車用光學產品方面，郭英理指出，玉晶光在這個領域沒有缺席，主要以開發包括中高階的無人自駕車、ADAS 產品應用為主，產品安全認證上的時間可能比較長，但是玉晶光不會缺席。

玉晶光目前的光學元件分布在兩岸，郭英理也強調，目前並沒有任何客戶提出另赴第三地設廠的要求。