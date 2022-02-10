擴產效應助陣 玉晶光1月營收13億元 創歷年同期新高

玉晶光 (3406-TW) 今 (10) 日公布 2022 年 1 月營收，達 13.07 億元，月減 29.09%，年增 15.89%，為歷年同期新高。玉晶光去年 9 月營收以 22.23 億元億元改寫新高後，因季節性因素影響，營收已連續 4 個月下滑。

玉晶光 2021 年前三季稅後純益 13.73 億元，年減 33.25%，每股純益 12.27 元。

玉晶光 2021 年第四季營收為 57.28 億元，為歷年同期最佳，公司認為，2022 年第一季也將創下歷年同期最佳表現，主要是因廈門廠新增產能約 10%，帶動營收成長。

玉晶光去年的資本支出約 50 億元，董事會也通過再投入合計 27.88 億元的經費，針對兩岸生產線進行無塵室擴充及設備購置，玉晶光將視營運的需求持續投入資本支出。

玉晶光經過近三年積極擴產，目前廈門廠區第五座廠也在 2021 年第四季正式加入量產。

除手機應用鏡頭，玉晶光總經理郭英理在先前法說會中指出，與元宇宙相關的光學鏡片等元件，一直都在出貨，預計今年下半年開始放量，將是玉晶光重要成長動能之一，對 2022 年整體毛利率走勢正向看待。

郭英理強調，光學元件是元宇宙的核心，隨著虛擬實境（VR）應用發展成熟，從客戶端需求觀察，明後年營運將顯著成長；以中階 VR 產品為例，除了左右眼的大鏡片外，大約會再配置 6-8 顆鏡頭輔助，輔助偵測眼球、距離、環境等。