〈國泰金股東會〉國壽未來5年利息收入大躍進 估增800億元投資收益

國泰金 (2882-TW) 今 (17) 日舉行股東會，副總經理林昭廷會後表示，升息對未來新錢投資穩定收益有很大貢獻，國壽今年經常性收益率會提升到 3.11%、上升 15bps，且估計未來 5 年利息收入可以增加超過 800 億元的投資收益。

林昭廷表示，升息預期下，利息收入會大幅增加，因此國壽大幅加碼美債，今年經常性收益率可望提升到 3.1% ，相較去年底的 2.95%、上升 15bps，未來 5 年利息收入可增加超過 800 億元投資收益。

林昭廷進一步表示，短期淨值雖然受到影響，債券未實現損益呈現損失，但這是因為目前 4 號公報針對負債沒有做評價，只針對 OCI 項下等評價，自然會產生淨值下滑現象，未來接軌 IFRS17，若把資產跟負債用 17 號公報標準試算，截至 5 月底，淨值不但高於現在 4 號公報底下的淨值，且相較於去年 9 月所進行的公允價值試算，淨值更是增加近千億元、達 986 億元，顯示升息對淨值影響是短空長多。

同時，5 月底淨值比 6.5% 以上，遠高於法定規定；RBC 制度也在 350% 以上，所以目前沒有增資需求。

林昭廷表示，近期股市大幅回檔，國泰人壽也開始進場逢低承接，包括：產業前景趨勢向上、技術領先的股票，無論國內股市、國外股市，只要長期有價值的股票都會買進。

此外，避險部分，林昭廷表示，升息對避險有很大幫助，目前國壽的避險成本到 6 月都是避險利得，針對替代避險的調控，會讓避險成本維持在一貫的 1-1.5%。