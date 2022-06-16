〈央行理監事會〉政府續供貸款利息補貼 勞工、青創、學貸不受升息影響

台灣央行今 (16) 日拍板調升政策利率半碼，行政院晚間宣布，考量升息將加重借貸資金成本及貸款族還款壓力，為減輕部分民眾負擔，政府決定全額補貼勞工紓困貸款升息半碼的利息，另外，就學、紓困振興及青創貸款也依原規定補貼利息，不受升息影響。

台灣央行宣布，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升 0.125 個百分點；同時調升新台幣存款準備率 0.25 個百分點。行政院表示，央行是綜合考量國內外經濟與金融情勢，並為了穩定國內物價，基於貨幣政策獨立性及權責所提出，應予尊重。

為協助受疫情影響勞工，勞動部開辦勞工紓困貸款，已核撥 159 萬件，每人貸款最高 10 萬元，貸款期間 3 年，由勞動部補貼第 1 年利息。考量經濟困難的勞工屬相對弱勢，金融機構除將持續辦理今年 3 月份宣布升息 1 碼之利息補貼外，因應央行此次升息半碼，政府將全額補貼升息半碼的貸款利息。

針對就學貸款方面，行政院表示，考量在學學生尚無經濟能力，因應此次升息，教育部將協助補貼因升息所增加之利息，所有辦理學貸的在學學生皆不會因升息而增加利息負擔。

紓困振興貸款的部份，經濟部主管此項貸款，包括舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款，依郵政定儲機動利率提供補貼，因此會配合央行升息，調整補貼金額，但每家公司仍有補貼額度上限 (舊貸展延及振興貸款最高 22 萬元、營運資金貸款最高 5.5 萬元)。

至於青年創業及啟動金貸款，是由經濟部主管此項貸款，針對金額 100 萬元以下的貸款，提供 5 年利息全額補貼，因此，在補貼期間內，利率調升差額均由政府全額吸收，貸款戶的利息補貼權益不受升息影響。

此外，財政部「青年安心成家購屋貸款」原已享有較優惠之貸款利率，因此維持 3 月份補貼措施，由公股行庫吸收半碼利息。而內政部政策性房貸也已享有較優惠的貸款利率，因而維持 3 月份補貼措施，由內政部住宅基金吸收半碼利息。