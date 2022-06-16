必應創造積極投入XR技術 年底完成5G示範案例製作

必應創造 (6625-TW) 今 (16) 日召開股東會，必應表示，期待下半年疫情回穩，開展大型實體演唱會及頒獎典禮活動，今年也以延展實境 (XR) 技術，與工研院合作打造全台首座 LED 次世代虛擬攝影棚，年底將完成 5G 示範案例製作。

必應表示，去年 5 月本土疫情爆發進入三級警戒，直至第四季藝文活動才解封活絡，公司雖受疫情衝擊但未曾鬆懈，積極打造新型態展演模式，結合虛擬與現實、利用線上完成演唱會直播及異地演出模式，持續發揮創意、整合資源與經驗，以尋找各領域合作可能。

展望後市，必應表示，今年 4 月本土疫情捲土重來，造成大型演出活動延宕，下半年預計將參與田馥甄、蘇慧倫、Ella 艾拉秀、謝金燕、E.SO 瘦子、鄭宜農及聲林之王、金音獎等大型實體演唱會及頒獎典禮活動。

海外業務方面，必應表示，期待疫情趨緩後演出限制鬆綁，包括星馬地區、大陸及日本等業務也能順利展開。

因應 5G 時代到來，疫情加速驅使虛擬互動、線上交流趨勢，必應創造近年積極投入推動 XR 技術服務，去年利用 Unreal 技術改善工作流程、節省工時有效攤提製作成本，今年更與工研院合作，完成桃園陽光劇場全台首座「LED 次世代虛擬攝影棚」建置，期許未來能應用在客戶端服務。

此外，必應也持續孵化原創 IP 及跨足戲劇籌拍職人劇，今年推廣投資公司拍攝的電影《咒》相關線上及線下系列體驗，以延伸價值；藝人經紀業務上，旗下男團 All in 5 參與網路團綜、預計發行音樂新作，持續發掘培育潛力新人。