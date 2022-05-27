〈誠品生活股東會〉吳旻潔：隧道盡頭看到光亮 樂觀看下半年

誠品生活 (2926-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長吳旻潔表示，2021 年是掛牌來首度營運虧損，但 2022 年走到現在是「隧道盡頭看到前方光亮」，樂觀看待下半年營運。

吳旻潔指出，2021 年虧損主要因素包括全通路、線上物流、App 等相關資訊及技術，線上物流虧損是預期中，預期 3-4 年時間才可望達到經濟規模。

吳旻潔說，台灣、香港目前看來都經過疫情洗禮，蘇州店先前受上海封控影響，但最近 2 周逐漸恢復正常營運，期待下半年實體通路會越來越好。

吳旻潔強調，今年將持續強化全通路營業策略，去年誠品線上平台營收約 7 億元，今年希望翻倍成長，線上平台損平點約在 25-30 億元，目標 3 年內轉虧為盈，目前全通路 APP 會員人數約 330 萬人，目標達 400 萬人。

雖然誠品生活信義店租約將在明年到期，不過，其他海內外展店仍持續進行中。吳旻潔指出，新店裕隆城旗艦店預計明年中開幕，會是誠品有史以來規模最大的實體通路，2023 年第三季還有台中七期大型店，台南碳佐麻里店表定 2024 年第四季營運，馬來西亞吉隆坡店預計今年 12 月試營運。

至於社區店型，吳旻潔表示，上半年原訂的展店計畫受疫情影響延後，但今年社區店仍可望展店 5 家以上，希望 2025 年達到 100 家規模。