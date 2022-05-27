〈誠品生活股東會〉信義店明年恐熄燈？吳旻潔：關鍵在房東統一集團

誠品生活 (2926-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長吳旻潔表示，信義店租約將在明年底到期，2 年前就提出續約，甚至後來還加碼提出優於市場行情的條件，持續努力爭取中，關鍵在統一集團最後的決策。

誠品生活信義店租約將在 2023 年 12 月到期，租期 18 年，吳旻潔表示，信義店是今年團隊最大的挑戰，2 年前大家在緬懷即將失去的敦南店，自己心裡真正牽掛的是信義店，知道租約即將到期，2020 年就跟房東提出非常好的續約條件，但直到此刻還是懸而未決。

吳旻潔指出，信義店房東為台南幫裡的 7 家公司，目前除主要房東統一集團還未明確回覆外，其他非統一的房東均支持續租。

吳旻潔說，按照原先合約，房東會在 2023 年中前回覆是否續租，而統一集團董事長羅智先 2020 年時承諾會在當年底前回覆，但此刻還未獲回覆。

吳旻潔表示，誠品生活在敦南店要都更前 3 年就知道，信義店現在距離租約到期剩一年半，敦南店規模 4000 坪，信義店則有 1.4 萬坪，每年人流超過 1200 萬人次，利益關係人牽涉上千家出版社、幾百家專櫃廠商。

吳旻潔強調，不只是為了文化情懷，疫情前，信義店就一直是獲利狀態，相信誠品信義店能繼續營運，並持續努力爭取中。