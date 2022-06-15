鳳凰：散客自由行需求增 春節機位見搶訂潮

旅行社業者鳳凰 (5706-TW) 今 (15) 日召開股東常會，董事長張巍耀表示，近期國際解封速度加速，我國也縮減居隔時間，觀察到散客自由行需求增加，尤其美國、日韓、東南亞和歐洲等地詢問度明顯提高，2023 寒假春節檔期已有不少旅客搶訂旺季機位並完成開票，營運可望穩步復甦。

張巍耀指出，歐美、日韓和東南亞等地區的旅遊詢問度已明顯提高，尤其寒假過年檔期，已有不少旅客搶訂旺季機位並完成開票，因此，鳳凰正持續優化機加酒輕鬆 GO 訂位機制，讓旅客依需求快速搜尋出最適合的班機飯店產品組合。

同時，鳳凰也加強提高自由行機加酒產品，包括歐洲河輪、Bus tour、巴黎、布拉格、英國、北歐等機加酒，以及美國國家公園、加拿大極光、土耳其、紐澳地區自由行。

對於國人最喜愛的日本線，除依正常航班路線班次陸續恢復增加產品，張巍耀說明，已與台灣虎航 (6757-TW) 洽談下半年東北新潟、四國岡山、高知包機，以及華航 (2610-TW)11 月山陰地區鳥取賞楓包機，以因應團體解禁需求。

郵輪方面，歌詩達郵輪翡翠海岸號春節航程已上架，而明年 3-8 月盛世公主號郵輪東北亞包船申請，規劃約 40 航次，其他路線也積極提出疫後產品中，待適當時機上架。

張巍耀強調，期待疫情緩和，政府訂出明確邊境解封和解除團體出境旅遊禁令時程，好讓業者為旅遊市場恢復正常早做準備。

鳳凰於今日股東會中通過各項財務報表、盈餘分配、盈餘轉增資發行新股案，將配發每股現金股利 1 元、股票股利 1 元，儘管新冠肺炎疫情持續嚴重影響旅遊業，公司仍以出售不動產及投資收益等因應措施，繳出獲利成績。