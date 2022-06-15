美股重點新聞摘要2022年06月15日

今日操盤前瞻

美國 5 月零售銷售

中國 5 月社會消費品零售總額

與美國聯手 日本尋求最快 2025 年度開始生產 2 奈米晶片

日經報導，日本將與美國合作，加入下一代晶片技術商業化競賽，目標最快 2025 年度在國內啟用 2 奈米生產基地。閱讀全文...

韓國卡車司機與政府達協議 8 天罷工落幕

韓國貨車司機工會週二 (14 日) 與韓國政府達成共識，韓國國土交通部同意延長最低工資保證制度等，結束長達 8 日的罷工，供應鏈危機有驚無險地度過。閱讀全文...

SpaceX 星艦軌道試射剩最後一哩路 馬斯克推文稱 7 月準備升空

隨 SpaceX 正努力完成美國聯邦航空總署（FAA）環評報告中提出的附帶緩解措施，該公司正接近讓星艦原型機升空的里程碑，SpaceX 執行長馬斯克周二（14 日）推文表示，星艦原型機準備好在下個月升空。閱讀全文...

美國 10 年期公債殖利率升破 3.45% 寫 11 年新高

上周美國最新通膨數據出爐後，投資人預估聯準會（Fed）可能採取最激進的措施以抑制不斷飆升的通膨，美國 10 年期公債殖利率周二（14 日）升破 3.45%，寫下 11 年新高。閱讀全文...

美 5 月 PPI 年升 10.8% 低於預期 增速放緩但仍在高點徘徊

美國勞工統計局周二（14 日）公布美國 5 月生產者物價指數（PPI）升幅略為放緩，較去年同期上升 10.8%，低於市場預期的 10.9% 與 4 月修正後的 10.9%。閱讀全文...

面對衰退和加密貨幣寒冬 Coinbase 宣布裁員 18%

由於股價和加密貨幣價格暴跌，Coinbase (COIN-US) 將裁員 18% 員工。閱讀全文...