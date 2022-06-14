〈漢唐法說〉在手訂單933.61億元 海外地區營收下半年挹注

無塵室設備大廠漢唐 (2404-TW) 今 (14) 日召開法說會，業務長許俊源指出，現今已簽約未完工的在手訂單有 933.61 億元，今年到明年底，營運與訂單都不會有太大問題，細分各地區，台灣穩健成長，中國、美國也都優於去年，尤其在下半年將有更多海外營收挹注。

漢唐主要客戶為台積電 (2330-TW)、美光 (MU-US)，目前已接獲台積電台灣、中國與美國訂單，包括中科 15 廠、南科 18 廠，還有南京 F16 廠以及美國亞利桑那 F21 廠的無塵室訂單。

許俊源表示，由於重點客戶受惠市場需求強勁，進行大規模擴產，加上台灣投資熱度維持高檔及海外訂單增長，全年營運可望優於去年，今年以來新接單金額為 395.65 億元，已超越去年全年營收 256.06 億元。

以已簽約未認列的在手訂單高達 933.61 億元來看，約是漢唐去年全年營收的 2.65 倍，許俊源認為，儘管整體景氣波動，不過，漢唐今年到明年底，營運與訂單都不會有太大問題。

外界關心訂單消化進度，許俊源補充，現階段工程皆依進度進行認列，且由於公司與業主都相當重視完工時程，公司將隨著客戶調整，目前來看，都依照進度施作，強調工程進度不會遞延，預期下半年還會有海外營收進帳。

漢唐 5 月營收 41.76 億元，月增 86.68%，年增 159.36%，累計前 5 月營收 122.05 億元，年增 30.8%；受惠海外其他案件進行認列，漢唐 5 月營收急遽跳升，創下歷史第三高。