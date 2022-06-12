金融股超級股東會17日登場 三變數成熱議話題

金融股超級股東會 17 日即將登場，包括國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW)、兆豐金 (2886-TW)、第一金 (2892-TW) 等大型金控與中小型銀行共 19 家上市櫃金融股將召開股東常會，市場關注在升息循環、通膨壓力與疫情等變數干擾下，金融業如何保有成長動能，說服股東繼續支持將成股東會熱議話題。

根據公開資訊觀測站資料，17 日包括國泰金、富邦金、兆豐金、第一金、合庫金 (5880-TW)、華南金 (2880-TW)、中信金 (2891-TW)、玉山金 (2884-TW)、台新金 (2887-TW)、開發金 (2883-TW) 與日盛金 (5820-TW) 等 11 家金控將舉行年度股東常會。

今年以來，受通膨壓力升溫影響，包括美國聯準會等主要央行陸續啟動升息因應，在「升升不息」態勢下，對於有銀行的金控可賺取利差收益的理應是一大利多，但過度升息恐怕也將引發經濟衰退的隱憂，在升息利多與通膨逆風因子兼具下，金融業要如何接招，預期將成與會股東關注重點之一。

而貨幣緊縮政策對於金融業財務操作也是一大挑戰，為因應通膨壓力，聯準會預料將繼續升息，包括銀行、證券、票券，以及壽險業的股債投資策略勢必與前兩年量化寬鬆時期有所調整；另外，產險業的防疫保單理賠難題金控要如何因應，也勢必成為股東會熱議話題。