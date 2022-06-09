華銀再推「自辦紓困貸款」 網路申辦最快三天撥款

本土疫情嚴峻，影響百工百業營運，華銀今 (9) 日宣布推出自辦紓困貸款，受理期間從今 (111) 年 7 月 1 日起到明 (112) 年 6 月 30 日止，企業可透過線上平台申請，最快可在三天內完成撥款。

華銀表示，企業可透過「企業線上貸款平台」輸入公司名稱、統一編號、地址及公司聯絡電話等資料，並指定欲往來的分行，華銀將指定專人直接聯繫，讓客戶申請貸款更為便利，大幅縮短申請流程，最快在三天內就可取得所需資金。

華銀表示，自辦的紓困貸款自 111 年 7 月 1 日起受理申請，申請期限到 112 年 6 月 30 日，以具體行動力挺企業度過疫情難關。

華銀表示，包括企業授信戶、個人房貸或信貸客戶如受疫情影響，也可提出舊案展延申請，即日起到 112 年 6 月底前到期的貸款本金，視個案情形可提供授 信期間展延最長 1 年，或申請調降貸款利率等措施減輕還款壓力。

華銀表示，有需要的客戶可就近向營運據點提出申請，或以電話或傳真等方式提出申請；另外，信用卡客戶如受疫情影響而有還款困難者，自即日起至 112 年 6 月底止，也能視個案情形給予最長 6 個月的緩繳期，緩繳期間所產生的違約金與循環利息等費用也將免予計收。