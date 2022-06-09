外資大砍貨櫃三雄逾4萬張 提款6檔金融股

台股今 (9) 日量縮下跌，終場收跌 49 點，以 16621 點作收，成交值縮至 1942 億元，外資今日大砍貨櫃三雄共 4.1 萬張，並調節多檔金融股，賣超前十名中就有六檔；資金則轉向加碼面板雙虎超過 2 萬張。

三大法人今日僅自營商站多方，買超 8.98 億元；外資賣超 100.01 億元；投信同步賣超 1.68 億元，三大法人合計賣超 92.73 億元。期貨方面，外資淨多單減碼至 7904 口。

觀察外資今日操作，買超鎖定面板雙虎，友達 1.5 萬張居冠、群創 6132 張，其他電子股包括金像電、鴻海、台半、明基材等；傳產股則有長榮航、中電、遠東新、中石化，各有逾 3000 張。

外資賣超方面，調節貨櫃三雄持股，長榮近 1.9 萬張最多，陽明 1.75 萬張，萬海逾 5000 張；金融股也成提款對象，中信金 1.2 萬張、玉山金 1.1 萬張、台新金逾 1 萬張、兆豐金、新光金、富邦金等；電子股則以聯電最多，共 1.6 萬張。

投信買超前十名，分別為大聯大 2940 張、上海商銀 2456 張、中砂 2355 張、台半、晶技、系統電、藥華藥、康普、美時、昇陽半導體；買超前十名包括中信金、慧洋 - KY、華航、中鴻、奇鋐、華新、長榮航、聯強、興富發、世芯 - KY。