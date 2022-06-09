華碩5月品牌營收342億元月增15% 估Q2為全年谷底

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (9) 日公布 5 月營收，反映中國封控、物流影響，單月品牌營收為 342.33 億元，月增 15.92%、年減 11.27%，累計今年前 5 個月品牌營收達 1917.26 億元、年增 4.66%，華碩坦言，4、5 月營收、出貨低於預期，估第二季將是全年營運低點。

華碩表示，隨中國封控趨緩、物流瓶頸緩步紓解，預期 6 月營收、出貨將出現明顯增長，不過 4、5 月營收、出貨均低於預期，現階段對第二季營運結果審慎看法。

展望今年，華碩坦言，依目前通路庫存、客戶需求來看，整體消費需求緩步向下，預期下半年營運較具挑戰，全年營運將無法與去年相當，但若整體產業消費需求下滑 1 成，華碩仍以優於市場 10% 為目標，力拚持平，也對今年筆電出貨設定積極目標，估可望達 2150-2300 萬台，高標則接近 2400 萬台水準。

華碩庫存水準方面，受通膨、戰爭、中國封控影響，現階段庫存水準偏高，以零組件材料、成品各占一半，華碩認為，本季是最挑戰的時期，不過下半年隨著新品、季節性需求回升後，可望逐季改善。

華碩近年也積極擴大布局商用領域市場，根據市調機構 IDC 統計，華碩商用筆電今年首季在台灣以近 3 成，約 28.6% 市占率，蟬聯第一，統計自 2004 年以來累計已 70 季奪冠，今日也同步宣布再推出鍵盤可拆卸筆電 ASUS Chromebook Detachable CZ1、抗菌筆電 ASUS BR1100F 等新品。

另一方面，因應 618 購物節商機，不只華碩推新品，宏碁 (2353-TW)、微星 (2377-TW) 也祭出優惠搶市，宏碁宣布 618 購物節登場，全新 Acer Vero 環保新機、大螢幕學習筆電等優惠上市，微星則針對旗下品牌主機、顯示器、周邊產品推出折扣。