〈美股盤後〉英特爾發布半導體需求警報 費半挫低逾2%

目標百貨 (Target) 下調財測引發零售業績的憂慮後，英特爾週三 (8 日) 發布半導體需求警報，晶片股應聲嚇跌，十年期美債殖利率突破 3% 大關，能源股一枝獨秀，阿里巴巴等中概股群起大漲，四大指數集體收黑，道瓊跌逾 260 點，費半大跌逾 2%。

政經消息，各大國際組織近期紛紛下調今年全球經濟成長預測，繼世界銀行 (World Bank) 後，經濟合作暨發展組織 (OECD) 週三下修 2022 年的預測經濟成長率至 3%，遠低去年底預估的 4.5%，並將通膨預估值提高一倍至 8.5%。

亞特蘭大聯準銀行的 GDPNow 追蹤工具顯示，美國第二季國內生產毛額 (GDP) 季增年率從先前的 1.3% 下調至 0.9%，意味美國正瀕臨衰退。

儘管台積電董事長劉德音週三在股東會上稱，大環境不直接影響半導體業，英特爾卻釋出半導體獲利警報。英特爾財務長 David Zinsner 表示，消費者與宏觀經濟不確定性導致需求疲軟，將損害公司業績，而且影響波及半導體業乃至全球企業。

為了抑制居高不下通膨，美國財政部長葉倫週三表示，拜登政府正考慮「重新設置」對中國進口商品的關稅，相關計畫的詳細資訊將在未來幾週內公佈。

值得投資人關注的另一大消息是，美國證券交易委員會 (SEC) 正推動逾 15 年來的首次重大改革計畫，SEC 主席 Gary Gensler 週三表示已要求機構工作人員權衡股市交易流程變化，提供對散戶投資人更透明與公平的交易環境。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.33 億例，死亡數突破 630 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。

週三 (8 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源股獨強，房地產、材料和公用事業領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.50%；Meta (FB-US) 上漲 0.51%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.038%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.48%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.77%。

英特爾領跌之下，道瓊成分股逾半收黑。英特爾 (INTC-US) 大跌 5.28%；高盛 (GS-US) 下跌 2.12%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.62%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.59%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.19%。

費半成分股幾乎全軍覆沒。應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.78%；美光 (MU-US) 下跌 3.05%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.64%； AMD (AMD-US) 下跌 3.21%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.45%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.06%。

台股 ADR 全趴。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.39%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.26%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.99%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.070%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.39% 至每股 93.47 美元，換算價 551.85 元，折溢價率達 1.44%。

台積電股東會 8 日登場，董事長劉德音透露，今年預期營收成長約 30%，明年投資 (資本支出) 絕對超過 400 億美元，認為通膨、降息、原油價格上漲等暫時對半導體產業沒有直接衝擊。

英特爾 (INTC-US) 大跌 5.28% 至每股 41.23 美元。英特爾看淡本季前景後，分析師紛紛大砍該股目標價並下調財測。SMBC 日興證券分析師 Srini Pajjuri 指出，英特爾就零件供應、PC 客戶庫存減少及疫情的影響都比預期嚴重，這對該公司第三季或下半年獲利影響可能更大， 故將英特爾目標價下調至 54 美元。

英特爾看淡本季前景後，分析師紛紛大砍該股目標價並下調財測 (圖片：AFP)

推特 (TWTR-US) 上漲 0.75% 至每股 40.44 美元。推特與馬斯庫經過長達數週僵局，推特董事會傳出將遵守馬斯克要求，其全部「Firehouse」數據最早可於本週提供，預計可提供有關推特垃圾郵件和機器人活動數量的大量資訊。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.50% 至每股 147.96 美元。歐盟統一充電線規格 Type C 世代將於 2024 年秋季生效，英國政府週三表示不會跟進。

串流媒體設備製造商 Roku(ROKU-US) 噴漲 9.06% 至每股 101.88 美元。 Roku 內部傳出可能被 Netflix 收購，市場分析，若這筆交易按計畫進行，兩家公司皆可能獲益。

經濟數據

美國 4 月批發庫存月增率終值預期 2.1%，前值 2.1%

美國上周 EIA 原油庫存變動預期 - 191.7 萬桶，前值 - 506.8 萬桶

華爾街分析

曾預測 2023 年底前出現衰退的德銀分析師 Matthew Luzzetti 週三點評，未來幾個月經濟衰退的機率可能上升，隨著全球大緊縮時代來臨，今年晚些時候的經濟前景可能會更加險惡。

安聯集團首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 表示，隨著聯準會持續緊縮貨幣政策，停滯性通膨即將來臨，對經濟成長和企業獲利的擔憂可能對股市產生更大影響。

El-Erian 呼籲，鑑於潛在的經濟風險，投資者人應該更加謹慎，宜減倉觀望，尋找低接的機會。

鉅亨溫馨提醒，Meta 6 月 9 日開盤前公司股票代碼由「FB」改為「META」

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