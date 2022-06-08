昆山廠復工 研華5月營收回溫達56億元登單月次高

工業電腦大廠研華 (2395-TW)，今 (8) 日公告 5 月營收 56.14 億元，月增 17.5%、年增 25.1%，創歷史單月次高、同期新高；累計前 5 月營收 265.1 億元，年增 18.8%，也是歷史同期新高。

研華表示，昆山製造中心在 5 月中恢復正常運作，並透過擴大招工、提高利用率，彌補封控期間的缺口，整體營運可望逐步增溫；接單方面，5 月接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 為 1.22，累計前 5 月 BB Ratio 為 1.34。

以 5 月以各事業群表現而言，嵌入式物聯網平台事業群 (Embedded-IoT Group, EIoT) 年增 30%、物聯雲事業群 (Cloud-IoT Group, CIoT) 年增 59%、服務物聯網事業群 (Service-IoT Group, SIoT) 年增 47% 等，表現最佳。

從市場來看，以北美、中國及新興市場最為強勁，其中，在昆山製造中心恢復正常運作下，中國市場單月營收為今年以來新高水位。

累計前 5 月來看，嵌入式物聯網平台事業群年增 23%、應用電腦事業群 (Applied Computing Group, ACG) 年增 68%、服務物聯網事業群年增 51%；但工業物聯網事業群 (Industrial-IoT Group, IIoT) 微幅衰退 1.6%。