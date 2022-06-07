〈永豐金法說〉新光金招親 朱士廷：未收到詢問

永豐金控 (2890-TW) 今 (7) 日舉行線上法說會，總經理朱士廷表示，今 (2022) 年將額定資本額由 1500 億元提高到 1800 億元，目的是為未來資產規模擴充作準備。針對新光金成立合併研究小組，公開招親對象不排除永豐金，朱士廷表示，目前沒有收到任何詢問。

朱士廷表示，受惠於手續費淨收益的強勁成長，以及生息資產持續擴張，今年第一季淨收益 125.1 億元、稅前純益 52.58 億元，雙創新高；累計今年前 4 月稅後純益 56.43 億元，是唯一一家跟去年同期相比獲利成長的金控。

外界關注永豐金提高額定資本額，從現行章程 1500 億元提高到 1800 億元，是否在為併購或者擴大版圖做準備，朱士廷表示，要是因為永豐金新發行資本額占比已經超過額定資本額的 75%，將來若營運發展需要預資或現金增資都會受到限制，因此才股東會才決定通過資本額，為「資產規模擴增作準備」。

至於新光金控 5 月董事會通過，將針對沒有壽險子公司或壽險子公司規模較小的金控，藉以研究金金併的可能性，除了明確收到詢問並進入評估階段的台新金，市場也點名旗下無壽險業的永豐金控，對此，朱士廷表示，目前沒有收到相關詢問，但有好消息會跟大家報告。

永豐金第一季稅後純益 44.1 億元，較上季成長 29%，與去年同期持平，每股純益 0.39 元，年化 ROE 10.96%，每股淨值 14.49 元，總資產規模已達 2.42 兆元。

各子公司營運概況，永豐銀行 2022 年第一季淨收益 94.5 億元，較去年同期成長 16.4%，稅後純益 36.8 億元，較去年同期成長 15.5%。永豐銀行總經理莊銘福表示，在財富管理及放款業務的帶動下，手續費淨收益較去年同期成長 18.4%，明顯優於同業。資產品質保持穩定，第一季逾放比率 0.15%，備抵呆帳覆蓋率 869.12%。資本水準強健，第一季底合併資本適足率 15.11%，第一類資本適足率 12.16%，普通股權益資本適足率 10.22%。

永豐金證券 2022 年第一季淨收益 27.7 億元，較去年同期減少 14.3%，稅後純益 7.9 億元，較去年同期減少 24%。永豐金證券總經理江偉源表示，主要是因台股日均量下滑，致手續費淨收益減少。然而證券的經紀業務市占率較去年同期提升 0.27%，平均融資餘額年成長 28%。各項業務指標持續成長，充分展現公司近年拓展多元收入與精進數位經營的營運韌性。

展望 2022 年，朱士廷表示，永豐金獲利持續推升，主因策略執行成效顯現，今年再提出 2022~2024 年三年中長期策略，聚焦數位、跨境、整合及永續四大主軸迎接挑戰。