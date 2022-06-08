〈陸港盤後〉北京再度批准遊戲 恒生科技指數大漲逾4%

香港恒生科技指數周三（8 日）收盤大漲逾 4%，重回 4,800 點，A 股三大指數均收高，原因是北京再度批准遊戲，使投資人燃起科技股可望持續走高的希望。

恒生指數周三收盤驟漲 2.24%，站上 22,000 點大關，恒生科技指數躍漲 4.76%，寫下兩個半月最大漲幅。

證券時報報導，滬指收盤漲 0.68% 至 3,263.79 點，深成指漲 0.82% 至 2,576.33 點，創業板指漲 0.85% 至 2,576.33 點。兩市成交額合計人民幣 1.1013 兆元，連續第三天破兆，「北向資金」淨流入 57.67 億元。

煤炭、鋰礦類股強勢走高，電力、券商、石油、汽車、有色、鋼鐵、釀酒、保險、銀行等族群均上揚。

時隔一個月，中國國家新聞出版署在周二公布第二批遊戲版號，共 60 款遊戲上榜，較 4 月增加 15 款，為遊戲市場注入強心針。

與此同時，華爾街日報報導，本周知情人士透露，中國政府將結束對叫車巨頭滴滴 (DIDI-US) 持續一年的調查，最快本周解除滴滴的新用戶註冊禁令，並允許這款應用程式（App）重新上架。

Forsyth Barr Asia 分析師 Willer Chen 表示，市場仍對滴滴重新上架興奮，承擔風險的意願升高，而北京公布第二批遊戲版號，雖然騰訊 (00700-HK) 與網易 (09999-HK) 的遊戲未上榜，但仍是一大利多。

比亞迪 (01211-HK) 在香港的股價勁揚逾 3%，原因是執行副總裁廉玉波表示，將為美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 供應電池，且比亞迪尊重特斯拉，與特斯拉執行長馬斯克也是好朋友。

目前特斯拉中國擁有多家電池供應商，除了南韓樂金、日本 Panasonic 以外，還包括中國電池巨頭寧德時代 (300750-CN) ，但這幾家都是電池製造商，並未涉及汽車製造。