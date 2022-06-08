中國第二批遊戲來了 60款遊戲上榜

時隔一個月，中國國家新聞出版署公布第二批遊戲版號，共 60 款遊戲上榜，較 4 月增加 15 款，為遊戲市場注入強心針，但仍無騰訊 (00700-HK) 與網易 (09999-HK) 的遊戲。

第一財經報導，國家新聞出版署在周二（7 日）公布國產網絡遊戲審批訊息，共 60 款遊戲獲批，除一款 PC 端遊戲和一款網頁遊戲外，其餘均為手遊，完美世界 (002624-CN) 、米哈遊、英雄互娛、福州天盟（IGG）、波克科技等遊戲業者均入榜，中國移動旗下咪咕互動、搜狐旗下的暢遊也獲得遊戲版號。

中國國家新聞出版署公布第二批遊戲版號。(圖: 中國國家新聞出版署)

此次名單仍無騰訊和網易的版號。中國政府在 4 月 11 日重啟遊戲審批，共 45 款遊戲獲批，當時也沒有騰訊和網易的版號。

第二批版號審批數量共 60 款遊戲，雖比首批多，但與往年相比，仍有減少趨勢，去年 7 月共 87 個版號獲批。此外，此前遊戲版號發放頻率是每月一次，但此番政府重啟遊戲審批後，遊戲版號批准似乎進入不定時模式，5 月遊戲公司就沒有等來遊戲版號。

網路分析師張書樂表示，版號趨嚴是必然趨勢，審核標準拉高導致版號發放不一定有時間表。

不過，他也認為，只要政府持續審批版號，遊戲公司就能繼續營運，優質遊戲的市場空間不會受影響。在版號趨嚴的環境下，能避免大量品質不一的遊戲進入市場，產生劣幣驅逐良幣的問題。

此次審批名單中，第一次有「試點」的備註，共 16 款遊戲在申報類別下都加上此備註。一位資深遊戲產業人士表示，是否帶有「試點」，與遊戲送審地有關。未標註「試點」的遊戲，代表直接被送至國家新聞出版署審批，而標註試點的遊戲，則由下一級審批單位審批。