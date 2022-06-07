台股回測16500點 外資連4砍 三大法人土洋對作賣超122.45億元

台股今 (7) 日震盪走低，一度下跌 140 點，電子權值股湧賣壓，航運、金融也欲振乏力，資金轉進中小型股，加權指數終場下跌 93 點，收在 16512 點，成交量仍低迷，不到 1900 億元。三大法人續呈土洋對作，合計賣超 122.45 億元，外資已連續 4 個交易日提款。

觀察三大法人今天資金變動情形，外資今天持續賣超 159.16 億元，為連 4 賣；投信買超 16.28 億元；自營商同步買超 20.47 億元。三大法人合計賣超 122.45 億元。

晶圓雙雄今天同步走弱，台積電跌近 1%，收 535 元，市值失守 14 兆元，聯電小跌 0.6%，收 51.7 元，而台達電、大立光、研華等均下挫超過 2%，聯發科、鴻海、日月光投控、聯詠、欣興等電子權值股也都湧現賣壓。

中國宣布車輛購置稅減半，並啟動新一輪「新能源車下鄉」，帶動車用電子人氣暢旺，其中，中探針 5 月營收創高，盤中一度亮燈漲停，終場收漲 6.8%，怡利電、車王電、貿聯 - KY、胡連、信邦、帝寶等漲幅都不俗。

資金轉進中小型股，MOSFET 族群表現抗跌，其中大中大漲逾半根停板，終場收 165 元，創逾半年新高，杰力、尼克森也上漲約 1%；上市貿易百貨類股表現一支獨秀，指數終場勁揚 2.13%，其中，富邦媒一度亮燈漲停，直逼季線，終場漲停打開收 854 元。

航運股今天互有漲跌，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海均在盤上表現，漲幅落在 1% 以內，散裝航運股以慧洋 - KY 漲逾 2% 最為強勢，航空雙雄跌勢擴大，長榮航收跌 2.3%。金融股方面，華南金、中信金、台新金等均跌逾 1%，國泰金力守平盤，元大金、第一金則收小漲。