〈台股盤後〉量縮至1個月來低點 難脫整理格局

台股今 (7) 日在新台幣持續偏弱整理之際，量縮下跌，終場跌 93.08 點，收在 16512.88 點，成交值更縮至僅 1872.26 億元，創 5 月 4 日以來單日最小成交量能，法人指出，量縮觀望，顯示季線之下的盤整格局暫時不易突破，預料短期仍將呈個股間的快速輪動盤。

族群間維持輪動，日前大漲的觀光股出現一波獲利了結賣壓，富野、六福、老爺知重挫超過 7%，五福、寶得利、易飛網均跌逾 6%，山富、海灣跌超過半根停板，夏都、寒舍、第一店、亞都等跌幅在 3% 上下，而鳳凰和雄獅也遭壓在盤下。太陽能族群同樣陷入修正，國碩、太極、元晶宇達能等，均跌 3% 左右。

盤面上以個股行情相對熱絡，台富、商之器、明基醫、連宇、美時、環天科、大魯閣和正基攻上漲停，宇隆逼近漲停，昇陽半導科、中探針、昇達科漲幅在 7% 上下，耿鼎、宇智、廷鑫、新天地、亞力、車王電和貿聯 - KY 均漲逾半根停板。

其中，明基醫、中探針、貿聯 - KY 均反映 5 月營收創高的利多，同樣營收創高股價表態的強勢股還有材料 - KY、AES-KY 漲逾 4%，慧洋 - KY、捷敏 - KY 漲逾 2%。

而從大型權值股來看，跌多於漲，富邦媒一度攻上漲停，亞德客 - KY 漲逾 3%，相對強勢，不過，研華、和泰車、台達電、大立光均跌逾 2%，大立光、日月光投控、鴻海、欣興、台新金、聯發科、南亞科、南電和台塑化等均跌 1.5% 上下。

法人表示，類股快速輪動，但近日成交量快速萎縮，顯示季線之下的盤整格局暫時不易改變，尤其在全球通膨增溫之際，高盛、小摩等投資機構已紛紛示警下修美股目標指數，再加上台股在端午節前反彈後，追價動能不足，短期內，建議投資人逢低承接，較易掌握獲利良機。