國銀前4月放款破兆元 周轉金、買不動產最大宗

金管會公布最新統計，截至 4 月底，本國銀行放款餘額達 35 兆 192 億元，光是前 4 月放款就大增 1 兆 3441 億元，增額創史上同期新高，主要是企業周轉金、與購置不動產所需為最大宗。

截至 4 月底止，本國銀行放款總餘額新臺幣 35 兆 192 億元，較上月底增加 3664 億元；而存款餘額 49 兆 8229 億元，存放款差距縮小到 14.8 兆元，遠低於去年底的 14.97 兆元，顯示資金去化速度加快，存放比攀升到 70.29%，較上月增加了 0.13 個百分點。

而逾期放款金額為 571 億元，較上月底增加 7 億元；逾期放款比率為 0.16％，與上月相同，較去年同期減少 0.06 個百分點。

本國銀行備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為 814.67%，較上月底 817.25% 略為減少 2.58 個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。

若以國銀放款用途別來看，以企業周轉金占比達 62% 最高，其次才是購置不動產占 32%。

若以放款前三大銀行，中信銀 4 月單月放款增加 1486 億元，主因是進出口、及國內客戶相關資金調度需求所致；第一銀行放款增加 613 億元次之，主要對公營事業增加放款較多；國泰世華則增加 335 億元居第三。