量縮下跌是好是壞？季線真的反壓那麼重嗎？

美股多空消息面不斷，摩根士丹利「空頭總司令」預估標普 500 指數到今年底會下跌到 3400 點，德意志銀行則認為標普 500 指數還有上漲空間，年底可能攀升到 4750 點。消息面該怎麼解讀？看 VIX 指數就對了。美股小漲，VIX 指數也同步反彈，代表短線漲勢受阻，美股面臨多空交戰。再看標普周 KD，在周 KD 黃金交叉下，仍有彈升的空間，月線的部分，也未跌破上個月低點 3810，即便真的震盪壓回，也不用害怕。

但即便如此，台股和美股短線還是面臨季線反壓，而上周明確預告，中級反彈稍被破壞，主要原因強勢股準備回檔了: 東哥遊艇 (8478-TW)、元太(8069-TW)、華新(1605-TW)、中砂(1560-TW)、三福化(4755-TW) 、富野(2736-TW) 都出現漲多回檔(上周有跟者一起出場的，恭喜囉，準備等接回)，而在季線之前(陣前換將)，這裡短時間很難越過，除非有新主流出現！

而 5 月營收創新高的譜瑞 - KY(4966-TW)、信驊 (5274-TW)、景碩 (3189-TW) 、瑞昱 (2379-TW)，今日並未因為營收創高而漲，老話一句: 股票是【漲在題材，盤在營收，跌在盈餘】， 現在就是漲【台積電大聯盟】和【車用零組件】！【東森財經 57 台精彩連線: 行情量縮下跌是好是壞? 營收利多，股價就會漲嗎?】https://youtu.be/bLrytYGqLHY

【台積電大聯盟】

我們最早操作矽智財指標股 創意 (3443-TW) 股價回測月線，近期投信站賣方，今日股價卻逆勢上攻，留意今日投信動作，而精材 (3374-TW) 股價沿 20MA 往上攻，投信及外資買盤溫和遞增作價，持續看好！矽晶圓: 環球晶 (6488-TW) 投信還在裡頭震盪之後還有機會，而台勝科 (3532-TW) 投信稍有調節(留意 20MA 有無支撐)

【車用零組件】

營收佳的個股放在車用就會漲如貿聯 (3665-TW)、中探針 (6217-TW)。 MOSFET 概念富鼎 (8261-TW)、杰力 (5299-TW)、大中 (6435-TW)、捷敏 (6525-TW)

第 3 代半導體: 漢磊 (3707-TW): 突破從去年 11/16 連結至 3/25 的下降壓力線後，股價續漲。台亞(2340-TW) 股價震盪後可留意。上銀(2049-TW) 電動車用滾珠螺桿與多家世界級汽車廠合作

晶圓機器人及晶圓移載系統（EFEM），已銷售至台灣、歐美、日韓及亞洲各地，晶圓機器人需求看到 2024 年，而 MSCI 效應 (5/31) 當天爆量，出現低檔轉折，投信隔天進場。就過去歷史經驗，在投信進場，月季線同步翻揚往上時，前波股價曾經從 300 元上漲至 468。

中國國務院 4 月底發布《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》後，政策細則紛紛落地，接下來【金九銀十】周期仍可留意，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看:https://youtu.be/72ysaiWkMpQ

花旗預估中國 6 月汽車批發量將較 5 月成長 50%，在生產改善與減稅措施推動，電動車零售額估月增 20%。理想汽車股價昨日 ADR 大漲，5 月在封城之下交付量月增 1.75 倍，年增 1.65 倍。

胡連 (6279-TW) 股價近期量縮上攻，可留意。

◆台灣第一大車用端子廠，以中國自有品牌車廠為主。

◆去年打入美國電動車大廠 Tesla 供應鏈。

◆透過與 LEAR 的合資，打入通用與福特供應鏈。

◆開發出應用於電動車、充電槍、充電座等連接器新產品，切入中國電動車大廠 比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車 及 理想汽車。每天持股追蹤及最新看法及 YT 可到 FB 社團:https://www.facebook.com/groups/istock168

中低價股系統電 (5309-TW) 投信 6/1 大買超，股價震盪若回測 6/1 股價，可留意。新盛力 (4931-TW) 股價回測月線，來到投信 5/20 大量買進成本區，也可留意。

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