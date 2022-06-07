電子股湧賣壓、航運金融乏力 台股量縮跌93點收16512點

美股周一小漲作收，台股走勢不同調，今 (7) 日一開盤即失守 16600 關卡，一度下跌 140 點，電子權值股湧賣壓，航運、金融也欲振乏力，資金轉進中小型股，加權指數終場下跌 93.08 點或 0.56%，收在 16512.88 點，成交值萎縮至 1872.26 億元。

櫃買指數終場小跌 0.16 點或 0.08%，收在 202.53 點，成交值 575.14 億元。上市櫃成交值合計 2447.4 億元。

晶圓雙雄今天同步走弱，台積電跌近 1%，收 535 元，市值失守 14 兆元，聯電小跌 0.6%，收 51.7 元，而台達電、大立光、研華等均下挫超過 2%，聯發科、鴻海、日月光投控、聯詠、欣興等電子權值股也都湧現賣壓。

航運股今日互有漲跌，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海均在盤上表現，漲幅落在 1% 以內，散裝航運股以慧洋 - KY 漲逾 2% 最為強勢，航空雙雄跌勢擴大，長榮航收跌 2.3%。

儘管半導體產業受到中國封控干擾，但整體功率元件持續供不應求，MOSFET 廠杰力 、大中、富鼎 5 月營收全創歷史新高，今天在買盤追捧下，大中盤中強漲逾 7%，衝上 168 元，創逾半年新高，終場收 165 元，杰力、尼克森也都在盤上表現，至於富鼎則開高走低，終場跌近 4%。

連漲多日的觀光股今天普遍回檔，由貿易百貨接棒走揚，其中，富邦媒 (8454-TW) 一度亮燈漲停，達 856 元，直逼季線，終場收 854 元，為 1 個半月來新高，大魯閣同步攻上漲停板，上市貿易百貨類股表現一支獨秀，終場指數勁揚 2.13%，站上 290 點。