〈仁寶IPC布局〉公開收購普達 最低條件已成就

代工大廠仁寶 (2324-TW) 擴大布局 IPC(工業電腦) 領域應用，上 (2) 月 10 日宣布公開收購飛捷 (6206-TW) 旗下普達 (6599-TW) 最高約 65% 股權，今 (2) 日公告，截至今日普達應賣股數已達 1082.81 萬股，超過最低收購數量，本次公開收購條件已成就。

仁寶預計斥資約 3.2-4.09 億元，取得普達 51-65% 股權 (約 1071 萬 - 1365 萬股)，擴大布局 IPC(工業電腦) 領域應用，由於普達長期深耕歐洲市場，並以少量多樣產品打入餐飲零售商，可望補足仁寶欠缺的 POS 產業經驗、銷售通路。

據了解，普達主攻歐洲零售餐飲市場，員工人數約達百人，產品有 40% 為 POS 機產品，其餘 6 成則為工業觸控顯示器、工業平板電腦等，去年全年營收約達 10 億元，去年上半年每股純益約 1 元，產品平均毛利率則達逾 2 成。

仁寶近年工業電腦領域布局已逐步看到成果，去年仁寶 IPC 相關營收就達約 10 億元，且轉虧為盈，若順利在第一季底前併入普達，樂觀今年 IPC 相關業務營收將可望翻倍成長，且工業電腦產品平均毛利率優於既有筆電代工業務，也將對整體財務帶來正面助益。