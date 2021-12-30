耗水費草案出爐估影響1700家用水大戶 明年7月起實施

經濟部水利署今 (30) 日正式對外預告耗水費辦法條文，根據水利署草案內容，針對大用水戶徵收耗水費，費率每度最高將徵收 3 元，預計明年 7 月 1 日起正式實施，初步統計被徵收廠商將有約 1700 家。

水利署表示，今年歷經百年大旱後，即規劃開徵耗水費時機與配套措施，考量耗水費是以節水為最大目的，經與業界溝通，草案規劃模式為枯水期徵收耗水費、豐水期則暫不收費。

水利署進一步指出，相關草案提出時，有兩大關鍵考慮點，首先為強化產業節水效果，將採取同行業標準比較，依耗水費費率每度徵收 3 元計算，節水回收率達到同行業公告標準者減為 2 元，優於同業者則減為 1 元。

水利署說明，草案公告後將持續與各用水大戶產業公協會研議相關節水標準，此外，考量近期物價波動狀況，同時給予用水大戶調整、節水設備安裝緩衝期，耗水費實施時間，暫定規劃於明年 7 月 1 日正式實施。

地下水使用方面，水利署表示，為保育地下水，珍惜抗旱救命水源，使用地下水者，費率則一律為 3 元。

水利署也補充，為使廠商加大節約力道，使用再生水、海淡水、投資節水設備經費等均可減徵耗水費，最高可減徵 60%，同時也提出降低產業衝擊配套，開徵後前 3 年將減半徵收，提供廠商有改善用水設備緩衝期，而若營利負值，則可申請分期繳納或緩繳 3 年。