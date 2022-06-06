超市營收連19年正成長 今年可望突破2500億元續寫新高

經濟部統計處今 (6) 日發布產業經濟簡訊，觀察超市業者近年積極展店，加上透過鮮食主題、集點活動、結合外送平台等挹注下，營收已連續 19 年正成長，今年以來又因國內疫情升溫，前 4 月營收保持成長，估全年營收將可望突破 2500 億元，續創新高。

統計處指出，綜合商品零售業營收規模以百貨公司居首，便利商店次之，量販店、超市則分居第 3、4 名，近年因疫情衝擊餐館業，民眾消費行為明顯移轉至超市、量販店，觀察 2020 年 2-4 月、2021 年 5-8 月、2022 年 4 月三段疫情較嚴重時間，超市營業額皆逆勢成長近 2 成，年增率各達 19.5%、24.4%、22.7%。

統計處分析，近年超市淡旺季受疫情影響與往年不同，過往超市旺季多集中在每年 7-8 月中元普渡、9-10 月中秋節烤肉送禮商機，以及 12 月到隔年 2 月農曆春節前年貨採買高峰，但疫情升溫，民眾對民生物資囤購需求大幅增加，也助推超市營收在疫情升溫期間成長。

回顧去年，因 5-8 月國內疫情再起、實施三級警戒，助推超市全年營業額首次突破 2400 億元，年增 8%，為連續 19 年正成長，今年前 4 月同樣因疫情升溫，累計營業額已達 816 億元、年增 13.4%，統計處估今年營業額可望達逾 2500 億元，續寫新高。