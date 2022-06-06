〈台股盤前〉逢上檔層層套牢區 個股零星表態

台股上周四 (2 日) 因處在端午連假前觀望氣氛中、賣壓出籠，終場指數收 16552.57 點，下跌 122.52 點或 0.73%，成交值也縮到 2131.24 億元，隨著上周五美股尤其科技股再度陷入修正壓力，而台股上方遭逢季線反壓，法人認為，進入 5 月營收密集公布期以及股東會陸續召開中，預料大盤仍將呈現個股零星各自表態。

三大法人上周四在集中市場同步賣超，其中，外資賣超 84.97 億元，呈現連 2 賣，投信賣超 15.68 億元，終結連 4 買，自營商賣超 3.72 億元，也是連 3 賣，合計賣超 104.38 億元，籌碼面並未明顯有利多頭行情續攻。

由於美國非農報告優於預期，為聯準會激進升息提供強心針，美股四大指數上周五黯然收黑，道瓊指數下跌 348.58 點或 1.05%，收 32,899.7 點，那斯達克指數下跌 304.16 點或 2.47%，收 12,012.73 點，標普 500 指數下跌 68.28 點或 1.63%，收 4,108.54 點，費城半導體指數下跌 95.4 點或 3.02%，收 3,062.6 點。

同時，台股 ADR 齊跌，台積電 ADR 跌 2.67%，日月光 ADR 跌 2.33%，聯電 ADR 跌 2.95%。

市場傳出，全球類比 IC 龍頭德儀 (TI) 通知客戶，下半年供需失衡狀況將緩解，類比 IC 漲價派對潮恐結束，相關台廠如矽力 - KY、茂達和致新等警戒。

隨著中國解封，業者趕出貨的搶艙潮再度湧現，海運業者遠東 - 美國線自 6 月 16 日、7 月 1 日加收綜合費率附加費 (GRI)，並預計於 7 月起也將加收燃油附加費 (BAF)，推升運價再度上漲。

而空運也可望再度轉強，中國解封後亞洲區間空運急單貨量快速攀升，業者預估，6 月的航空運價漲幅恐不小。

蘋果今年全球開發者大會 (WWDC) 將在美西時間 6 日上午 10 點線上登場，市場傳，蘋果可能發表搭載自行研發 M2 晶片的新款 MacBook Air 筆電，相關 NB 供應鏈受惠。

美國反制中國新疆的維吾爾強迫勞動預防法將在 6 月 21 日正式生效，美國恐將採強硬手段禁止中國新疆製品進口，台廠有望迎來轉單。

元大投顧指出，本周市場將聚焦美國 5 月的通膨報告，市場預估消費物價和核心物價將分別月增 0.7%、0.5%，而下周 FOMC 將登場，會後公布的利率點陣圖和景氣、通膨預測值，持續牽動市場走勢。

若從台股技術面來看，經過反覆測試後，大盤已具底部型態，惟上檔層層套牢區，量價結構仍須觀察。