調查：美國消費者認為每月訂閱費用比實際數低133美元

一般人很有可能不太了解每個月的訂閱到底帶來多少成本。

根據市場研究公司 C+R Research 委託進行的一項調查，消費者對他們每月訂閱費用的平均猜測為 86 美元。然而，當被問及特定類別的訂閱時，實際金額平均為 219 美元，比估計的多 133 美元。

紐約《Bone Fide Wealth》總裁、認證財務規劃師波納帕斯 (Douglas Boneparth) 說：「訂閱就像滑降索，因為它都是自動產生的，而且你並不是每個月都會積極購物。」

隨著過去 10 年訂閱服務的爆炸式成長，追踪所有服務可能具有挑戰性。根據 Statista 的數據，僅就媒體和娛樂產品而言，2020 年每位消費者的平均付費訂閱件數為 12 件。千禧世代擁有最多，為 17 件。

由於訂閱通常透過借記卡或信用卡自動收費，因此用戶更容易不注意到費用。調查顯示，86% 的人之中至少有一部分的訂閱都採用自動轉帳。而 42% 的人表示他們忘記了仍繼續為不再使用的訂閱付費。

南卡羅來納州 Wilson David 投資顧問公司財務長豪爾 (Kathryn Hauer) 說：「很少有人沒有至少一項他們忘記自動轉帳訂閱服務。」

有 30% 的 C+R 研究受訪者低估了他們的訂閱成本 100 至 199 美元。另有 24% 的消費者少了 200 美元或更多。

對於任何想要更想掌握自己支出標的和支出金額的人來說，值得考慮採用 Truebill 或 Mint 這些可以追踪訂閱的軟體。許多銀行或信用卡公司也允許客戶透過帳戶一次查清經常性費用。

更密切地追踪訂閱也有助於規畫生活預算，這樣就不容易超支。

波納帕斯說，「這真的都要歸結到組織化。」「對現金流的安排越有條理，就越能確定想要什麼或不想把錢花在什麼上面。」

該研究的調查於 4 月底至 5 月初針對 1000 名消費者進行。