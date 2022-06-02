宏捷科5月營收小幅回升 全訊攀近8個月高點

三五化合物半導體族群 5 月營收出爐，代工廠宏捷科 (8086-TW) 雖然連 3 個月回溫，但受中國手機市場需求低迷，單月營收仍僅達 1.97 億元、年減 48%，處於相對低檔，主攻國防應用的砷化鎵整合元件廠全訊 (5222-TW)5 月營收則達 8579.5 萬元，為近 8 個月高點。

宏捷科 5 月營收為 1.97 億元，月增 5.3%、年減 48%，雖然連續 3 個月成長，但整體營運持續受 WiFi 客戶缺料、手機市場需求低迷影響，累計今年前 5 個月營收達 9.95 億元、年減 45.3%。

反映需求減緩，宏捷科近期整體產能利用率也下滑至 40-50%，公司認為今年上半年整體市況仍弱，待 6、7 月進入傳統旺季後，下半年需求動能才可望回溫，此外，宏捷科本月股東會也將全面改選董事，大股東中美晶 (5483-TW) 除董事長徐秀蘭續獲提名外，包含副董事長暨總經理姚宕梁、公司治理主管簡明輝也獲提名，將可望進入宏捷科董事會。

全訊則在政府標案等相關國防產品出貨回溫帶動下，5 月營收達 8579.5 萬元，月增 21.1%、年增 4%，為近 8 個月高點，累計今年前 5 月營收達 3.45 億元，年減 11.2%。

全訊深耕國防軍工市場，全訊指出，目前國防相關訂單多以政府標案為主，採複數年技術標方式進行，旗下國防用功率放大器 (PA) 相關模組、次系統出貨量，過去三年年增率均維持在 2 成以上，在手訂單能見度已達 2024 年不變，新廠設備也預計上半年完成搬遷、測試，下半年正式加入生產行列。