台股跌逾百點失守16600點 三大法人聯手賣超104.52億元

台股今 (2) 日震盪走跌，電、金欲振乏力，航運股無力撐盤，觀光類股表現一枝獨秀，加權指數終場仍下跌 122 點，收在 16552 點，失守 5 日線，成交值縮至 2131 億元。三大法人均站在賣方，合計賣超 104.52 億元。

台股周線寫下連三紅，累計本周上漲 286 點。觀察三大法人今天資金變動情形，外資昨天提款百億後，今天持續賣超 84.93 億元；投信也轉賣 15.82 億元；自營商賣超 3.72 億元。三大法人合計賣超 104.52 億元。

主要電子權值股今天普遍走弱，權王台積電下跌 1.6%，終場收 540 元，市值下滑至 14 兆元；瑞昱、研華、台達電下挫 1-2%，聯發科收黑失守 900 元關卡，聯電、鴻海同步收跌；不過，大立光、日月光投控、國巨等力守平盤之上。

金融股今天普遍遭調節，合庫金、開發金等下跌約 1%，不過，富邦金、中信金驚險收紅。台塑四寶今天漲跌互見，台塑上漲約 0.5%，台塑化、南亞小跌作收。

交通部祭出國旅補助措施，將於 7 月 15 日提前上路，下一步將迎接國際來台旅客，觀光類股今天逆勢吸引買盤進駐，山富、五福、易飛網等旅行社股亮燈漲停，雄獅、鳳凰盤中也大漲逾半根停板；飯店股六福、夏都、華園、晶華同步走高；新天地迎接疫後婚宴商機，股價也亮燈漲停。