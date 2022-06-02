電金欲振乏力 台股跌122點收16552點 周線仍寫連三紅

美股周三全面下挫，台股今 (2) 日也震盪走低，電、金欲振乏力，航運股也無力撐盤，不過，受解封題材激勵，觀光類股表現一枝獨秀，加權指數終場仍下跌 122.52 點或 0.73%，收在 16552.57 點，失守 5 日線，成交值縮至 2131.24 億元。台股周線寫下連三紅，累計本周上漲 286 點。

櫃買指數終場下跌 0.72 點或 0.35%，收在 202.85 點，成交值 568.54 億元。上市櫃成交值合計 2699.78 億元。

觀察主要電子股表現，權王台積電下跌 1.6%，終場收 540 元，市值下滑至 14 兆元；瑞昱、研華、台達電下挫 1-2%，聯發科收黑失守 900 元關卡，聯電、鴻海同步收跌；不過，大立光、日月光投控、國巨等力守平盤之上。

交通部搶先祭出國旅補助措施，將於 7 月 15 日上路，下一步準備接待國際來台旅客，觀光類股今天逆勢吸引買盤進駐，山富、五福、易飛網等旅行社股亮燈漲停，雄獅、鳳凰盤中也大漲逾半根停板；飯店股六福、夏都、華園、晶華同步走高；新天地迎接疫後婚宴商機，股價也亮燈漲停。

高價股方面，股王矽力 - KY、信驊同步走揚，日系外資持續看好信驊前景，目標價調高至 3300 元，AES-KY 大跌近 4%，退守 1100 元關卡，力旺、譜瑞 - KY、亞德客 - KY 震盪走跌，世芯 - KY 重挫近半根停板，摔出 900 元俱樂部。

金融股今天普遍遭調節，合庫金、開發金等下跌約 1%，不過，富邦金、中信金驚險收紅。台塑四寶今天漲跌互見，台塑上漲約 0.5%，台塑化、南亞小跌作收。