5G O-RAN趨勢 諾基亞高層揭兩大發展困境

諾基亞移動通訊業務的負責人 Tommi Uitto 近期對 5G O-RAN 提出質疑，他表示，O-RAN 現階段難以促進競爭、降低成本，且一次與許多供應商合作、部署過程困難重重。

Uitto 認為，O-RAN 與傳統 RAN 相比不一定更具成本優勢，O-RAN 設備必須符合 3GPP 標準，且還要搭載特定軟體開發商的服務，初期將不得不使用 FPGA 晶片的設計，這無法讓 O-RAN 設備具備價格優勢。

Uitto 表示，儘管 O-RAN 晶片業者正持續開發新技術，但現階段成本就是一大問題。諾基亞在放棄與英特爾晶片合作後，採用目前 AMD 旗下賽靈思的 FPGA 晶片，結果導致諾基亞獲利遭受侵蝕，影響諾基亞 5G 產品競爭力。

另外，Uitto 也對電信市場大餅是否能容納十幾家供應商抱持懷疑態度，他指出，過去經驗顯示，沒有足夠市占的供應商往往難以生存。

Uitto 認為，O-RAN 雖然有望使小型供應商切入利基型市場，Mavenir、Altiostar 這類 Layer 1 電信軟體開發商具有一定市場競爭力，但銷售量也較小，且企業競爭力將是重點，現階段 Mavenir、Altiostar 這類廠商要產業顯著成長並不容易。

傳統電信商單一大型網通供應商來提供封閉式架構，從核心網路、接入網、基地台等一手包辦，要跨供應商將面臨系統整合問題，O-RAN 架構的出現，衍生出網路虛擬化趨勢，讓部分硬體架構軟體化，提高應用彈性。