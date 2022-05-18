美電信巨頭AT&T啟動O-RAN測試 台廠迎新商機

美國電信巨頭 AT&T (T-US) 技術長 Andre Fuetsch 17 日表示，AT&T 目前正在對 5G O-RAN 進行驗證性測試 (PoC)，公司計劃將先由小基站和專用無線網路場域部署 O-RAN 設備，再轉移至更大範圍的網路系統，電信巨頭的加入可望為 O-RAN 供應鏈增添新商機。

Fuetsch 表示，AT&T 支持 O-RAN 目標，希望能夠通過標準化、可通用優勢來搭配各種供應商的網通產品，去年也宣布旗下網通設備供應商支持 O-RAN 準則，並計劃在今年網路中部份採用 O-RAN 設備。

AT&T 長期以來一直是 O-RAN 的支持者，該公司 2018 年早在 O-RAN 萌芽初期與 C-RAN 聯盟合併為 O-RAN 聯盟。研調 Dell"Oro Group 預測， 2026 年 O-RAN 在 2G-5G RAN 市場市占率將達 15%。

現階段多數美國大型網路、電信商都處於觀望狀態，僅歐洲 Vodafone 和日本樂天電信積極採用 O-RAN，目前美國僅 Dish Network 是唯一對外宣布走向 O-RAN 的大型營運商，Dish 放棄傳統 RAN 架構，正在自行建構一個新的網路，日前已在拉斯維加斯正式商業化 O-RAN 服務。

但隨著 AT&T 也啟動 O-RAN 測試，白牌交換器、小基站等設備新市場可望增添新動能，讓台灣網通廠出現新契機，目前樂天電信 RU、AU 分別由台廠台揚 (2314-UW)、中磊 (5388-TW) 提供，近期大型設備商三星也看準此新商機，積極切入市場。

AT&T 目前處於測試階段，未承諾任何商業化的時間， 該公司正式發布 O-RAN 服務可能還需一段時間，因為該公司今年下半年將優先進行中頻頻譜 5G 建置，AT&T 目標年底覆蓋量需達到 7000 萬人。