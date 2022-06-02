〈台股盤前〉外資抽腿+美股全綠 慎防連假節前賣壓

外資轉賣、新台幣回貶，台股昨 (1) 日大跌 132 點收 16675.9 點，失守 16800 與 16700 點兩道整數關卡。端午連假在即，加上美股今晨四大指數皆墨，仍須提防節前市場觀望、賣壓出籠。

外資昨日終結連三買、單日賣超 100.9 億元，自營商連二賣、單日賣超 8.1 億元，只有投信連四買、單日買超 7.4 億元，三大合計賣超 101.6 億元。

今日觀盤重點，美國商務部長雷蒙多示警，全球關鍵半導體短缺情形可能延續至 2023 年，甚至更久。針對晶片吃緊，不同族群也有不同現況，台積電 2022 年全年產能將非常吃緊。聯電先前則強調，不同族群需求強弱不同，伺服器、汽車與工業需求強勁，電腦及低階手機需求相對疲軟，但本季產能持續供不應求。

外電指出蘋果要求 iPad 供應鏈擴大越南產能，供應商之一的比亞迪已應要求在越南增加 iPad 產線，供應鏈人士表示，比亞迪在 2020 年就拿下 iPad 訂單，當時市場評估主要是取得廣達釋出的代工單，台廠 iPad 兩大組裝廠仍是鴻海及仁寶為主，今天可留意相關個股表現。

整體來說，台股前波從高點 18619 最低修正至 15616，波段大跌 3000 點，台股目前仍處於跌深反彈格局，高檔遇到季線反壓，又適逢端午連假前夕，容易有節前賣壓，季線與下降趨勢線約 16950 點間將是短線壓力區間。