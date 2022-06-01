台股跌破16700點 三大法人賣超101.63億元 外資終止連3買

美股周二全數收黑，台股今 (1) 日走勢震盪，盤中一度拉升至平盤附近，但電子股普遍走弱，金融股湧現賣壓，加權指數終場下跌 132 點，收在 16675 點，成交值縮至 2528 億元。三大法人合計賣超 101.63 億元，外資終止連三買。

觀察三大法人今天資金變動情形，外資終結連續 3 個交易日大買，轉為提款 100.94 億元 ；投信買超 7.48 億元；自營商則賣超 8.19 億元。三大法人合計賣超 101.63 億元。

電子權值股今天普遍走軟，權王台積電下挫近 2%，終場收 549 元；日月光、友達、欣興、矽力 - KY 等賣壓也偏重；國巨、聯發科則力守平盤。

鴻海董事長劉揚偉在股東會上為股價抱屈後，今天逆勢上漲 2%，一度衝上 116 元，創 10 個多月新高，終場收 114.5 元，鴻家軍同步吸引資金進駐，其中天鈺大漲超過 8%，台揚、鴻準、榮創、位速、正達、廣宇等也在盤上表現。

金融股全面走低，其中第一金大跌逾 3%，玉山金、元大金、台新金、中信金同步挫逾 2%，國泰金、華南金、開發金等均震盪走跌。

貨櫃三雄吸引資金進駐，長榮勁揚近 3%，陽明、萬海也上漲超過 1%，散裝航運股景氣回溫，慧洋 - KY 大漲 4.5%，中航、新興漲逾 1%。