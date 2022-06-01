全球解封 中國出口前景不妙 今年GDP成長目標承壓

在 2020 年和 2021 年，當新冠肺炎疫情迫使全球多數人口宅在家裡時，中國筆電出口出現二位數成長。

此榮景是中國經濟如何受益於全球需求變化的例子之一，各國政府在疫情期間採取防疫措施，抑制餐館、旅遊等服務的支出，並鼓勵購買商品。

然而，今年來中國筆電出口下滑 16%，凸顯出口成長動能減弱的趨勢。以美元計算，4 月出口僅成長 3.9%，為 2020 年 7 月以來最小增幅。

中國國務院總理李克強已提出今年國內生產毛額（GDP）成長 5.5% 的目標，為 30 年來最低水準，但李克強上周仍對政府官員說，本季經濟可能難以出現正成長。

倫敦金融時報報導，凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟學家 Julian Evans-Pritchard 說：「鑑於經濟剛剛經歷巨大衝擊，加上出口面臨逆風，我認為今年要實現正成長相當具有挑戰性。」

具 Evans-Pritchard 估計，去年第 1 季中國經濟擴張 18.3%，出口貢獻的比率逼近一半，但 Evans-Pritchard 預料從今年第 3 季開始，出口將拖累經濟成長。

Pinpoint 資產管理公司首席經濟學家張智威表示，由於供應鏈中斷，5 月中國出口成長可能繼續顯露疲態，一個重大宏觀問題是出口訂單多大程度轉移至印度、越南等新興國家。

出口放緩，導致中國決策官員頓失經濟成長一大來源。野村首席中國經濟學家陸挺說：「（全球）解封對中國出口不利。」

陸挺估計，2020 年中國出口產業從業人員約 8,000 萬人，這意味出口活動下降 1 個百分點，可能會影響數十萬個就業機會。