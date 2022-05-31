電子甩疲態反彈 法人看好有利提振多頭氣勢

台股在電子權值股表態下反彈，5 月上漲 215 點，月線順利收紅，投信表示，電子股擺脫疲軟率先反彈，反映投資氣氛回溫，預期將有利於提振多頭氣勢。

台股今 (31) 日開低走高，尾盤因 MSCI 權重調整生效而出現急拉，指數大漲 197.15 點，漲幅 1.19%，加權指數收在 16807.77 點，而成交量增溫至 3882.28 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文指出，目前大盤距離季線 16853.79 點僅差一步之遙，三大指數中由電子指數率先站回季線之上，顯見今年來表現疲軟的科技股成為反彈行情的領頭羊，不僅反映投資氣氛回溫，更有利於提振整體多頭氣勢。

籌碼面部分，法人資金也一反之前賣超態勢，其中外資已連續 3 天單日買超台股超過 200 億元，自上週五以來合計買超金額達 711.64 億元；另外，投信也與外資同步連三買，合計加碼台股 40.51 億元，三大法人同期回補台股 808.22 億元。

葉獻文說明，隨著大盤與三大指數成功站穩月線，當金融與傳產指數也同步挑戰站穩季線之上位置，台股短線可望扭轉今年來的弱勢表現，且進入 6 月股東會旺季持續，基本面佳、展望良好、營運成長性高的產業與個股，有望走一波股東會行情。