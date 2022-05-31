資本市場亂流 壽險業前4月淨值年減逾8000億元

資本市場今 (2022) 年以來震盪劇烈，尤其 4 月亂流加大，根據金管會今 (31) 日公布數據顯示，截至 4 月底，壽險業淨值較去年同期大減超過 8000 億元，不過，同期間壽險業國外投資淨利益仍有 4825 億元。

保險局統計，保險業累計至 4 月底稅前獲利為 1832 億元，較去年同期減少 14.0%。其中，壽險業稅前獲利為 1766 億元，較去年同期減少 13.9%；產險業稅前獲利為 66 億元，較去年同期減少 16.5%。

而淨值部分，保險業淨值 4 月底為 1 兆 8456 億元，較去年同期減少 8139 億元或 - 30.6%。其中，光是壽險業的淨值就掉到 1 兆 6992 億元，較去年同期大減 8113 億元或 - 32.3%；產險業淨值也微幅下降到 1464 億元，較去年同期減少 26 億元或 - 1.7%。

保險局說明，壽險業淨值會大舉下滑，主要是因為利率上升、股市下跌，投資未實現損益減少。不過，長期利率上升可以提升新錢的投資收益，有助紓解利差損，利率上升對淨值是正向影響。

保險局進一步指出，截至 4 月底，台幣兌美元匯率相對於去年底貶值 6.5%，壽險業外匯價格變動準備金累積餘額為 1503 億元，較 2011 年底增加 1066 億元，壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動影響合計數為 523 億元。

同期間，壽險業國外投資淨利益 (包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動) 為 4825 億元。