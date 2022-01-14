〈永昕二廠開幕〉2025年二廠貢獻上看50億元 整體營收翻倍增

永昕 (4726-TW) 今 (14) 日舉行二廠開幕儀式，將建置 1.2 萬升生物反應器與針劑充填線，據悉，目前已有大客戶包下部分產線，初估首年產能利用率即可達 30%，2025 年二廠營收貢獻上看 50 億元，屆時整體營收將較 2021 年翻逾 6 倍。

永昕 2019 年開始規劃二廠，斥資 21 億元，今年下半年將陸續取得國際廠房生產相關認證，提供客戶二 / 三期臨床試驗用藥、藥品上市前的生產準備。

永昕二廠先建置 6000 升的生物反應器，預計逐步擴充至 1.2 萬升、共 120 批，營收貢獻 30 億元，另外加上 5 萬針無菌充填線，看好 2025 年二廠營收貢獻將達 50 億元；據了解，已有正在進行二 / 三期試驗的客戶包下 2000 升的生物反應器，明年下半年產能利用率及可提升至 3 成。

董事長林榮錦致詞指出，看準生物藥製造困難，又是高資本支出產業，加上藥物生產基地無法任意更改，2019 年 3 月決定將永昕轉型成 CDMO 廠，此外，CDMO 是製造門檻高的產業，雖然台灣起步較韓國晚 15 年，不過只要站穩腳步，公司有機會永續發展，成為百年企業。

總經理陳佩君表示，接任永昕總座後有三大任務，分別為將公司從新藥研發轉型成 CDMO 廠、打造有效率的團隊以及興建二廠，隨著三大任務陸續達陣，公司 2021 年營收規模較 2018 年成長近 3 倍，且 80% 都是來自海外客戶。