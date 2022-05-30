00907挾折價撿便宜效益 勁揚2%續演蜜月行情

美股大漲，帶領台股今 (30) 日全面強攻上漲，上周甫掛牌就吸引投資人矚目的永豐優息存股 (00907-TW)，挾折價撿便宜效益，也持續演出蜜月行情，盤中最高漲約 2%，上半場成交量就已超過 8000 張，顯示交投火熱。

台股 ETF 今天擺脫第二季低迷盤勢，，除了科技型 ETF 表現回魂值得關注，熱門的股息型台股 ETF，在科技、金融、傳產股全面上揚下，表現也不遑多讓，今日盤中股息型台股 ETF 熱門成交標的也有不錯的表現，無論是永豐優息存股、國泰永續高股息、元大高股息等，都漲逾 1%。

尤其掛牌新兵 00907，近期人氣旺、市場高度關注高，因為在成份股編製上，排除科技股，目前有 60% 配置於金融股，傳產配置比重則約 37%，以民生必需產業為選股重點，並採股息殖利率加權；另外，在配息頻率提供差異化設計，首創雙月配息機制。

同時，從近期台股 ETF 的價格表現觀察，由於前一陣子市場投資信心不足，導致近期台股 ETF 皆呈現折價的狀態，00907 剛掛牌上市，近期折價幅度在 0.5%~0.7%，投資人趁折價便宜買進，因此大舉吸引存股族湧入。

尤其今日台股盤面上，以金融股為類股領先族群，漲勢更高於大盤，展望台股與金融股後市，永豐優息存股 ETF 基金經理人張怡琳指出，上周五美國新公布 4 月核心 PCE 物價成長率為 4.9%，較 3 月的 5.2% 已見自高點滑落，出現物價緩和跡象，加上全年經濟成長動能已見趨緩，下半年聯準會收緊資金狀況可能不如預期鷹派等，都有助於股市的反攻行情。

此外，近期美國利率已自高點回落，壽險型金融業持有相當高比率的海外債券，隨美債殖利率滑落將帶動債券獲利，資產減損回沖，有助於壽險型金融股獲利狀況回升。