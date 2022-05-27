港商建群將出清日盛金持股 富邦金擬自公開市場承接

富邦金 (2881-TW) 今 (27) 日公告，日盛金 (5820-TW) 大股東港商建群 (CTL) 擬自 2022 年 5 月 27 日至 2022 年 6 月 26 日以鉅額逐筆方式出清日盛金持股；富邦金不排除此次可能買進關係人 CTL 賣出的日盛金控普通股，也就是說擬自公開市場持續買進日盛金普通股。

富邦金資深副總王瑋表示，該金控經主管機關核准在低於日盛金控普通股股權 20% 以內，在公開市場持續買進日盛金控普通股，目前額度尚餘 15% 左右，截至 2022 年 5 月 23 日，富邦金持有日盛金控普通股股權 58.93%。

而香港商建群於 2022 年 5 月 24 日公告內部人持股轉讓事前申報，擬自 2022 年 5 月 27 日至 2022 年 6 月 26 日以鉅額逐筆方式出售其日盛金持股；其出售方式為所有市場買家均有機會參與交易，出價高者的買方優先成交。據建群所公告，將轉讓股數為 9 億 2392 萬 3137 股，也就是自有持股擬全數出清。

王瑋表示，因該公司自 2021 年 4 月 26 日起持續自公開市場以市價買進日盛金控普通股，朝整併方向前進，不排除此次可能買進關係人 CTL 賣出的日盛金控普通股，故發布重訊說明。

王瑋強調，富邦金控將持續致力推動與日盛金控的合併案，積極維護客戶與員工權益，期盼能夠早日整合，發揮營運綜效，深化多元金融服務，進而發揮金融產業整併之價值與綜效，成就「金金併」指標典範。

