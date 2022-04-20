三商壽投資失利Q1大虧33.2億元 壽險業中唯一虧損

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (20) 日公布第 1 季財報自結數，總資產達 1.4 兆元，較去年底成長 2.9%；但是受到投資收益未達預期影響，第 1 季稅前虧損 30.5 億元，稅後虧損 33.2 億元，每股虧損 1.22 元，也是第 1 季唯一虧損的資產兆元壽險公司。

三商美邦人壽在 3 月底才完成近年最大現增案，但上周 (14 日) 兩大股東代表包括三商陳家的現任董事長陳翔玠，與另一大股東翁家的副董事長翁翠君在董事會後雙雙請辭，當時外界以為是踩到俄羅斯債券損失，後來金管會說明與俄羅斯踩雷無關，是因為投資股票反向 ETF 虧損。

三商壽表示，由於美國聯準會 (Fed) 因應消費者物價指數漲幅超過預期，加速升息幅度導致債券價格下跌，以及俄烏戰爭影響全球金融市場震盪，第 1 季對上市櫃股票、債券 ETF、及各類型基金等嚴謹執行停損機制風險管理，執行停損實現損失約 48.1 億元，損失除了反映於淨值之外，同步因實現損失而衝擊短期損益。

三商壽表示，雖然短期間投資績效和稅後獲利無法達成目標，但降低當時對未來市場變化不確定性風險。若排除 3 月下旬所完成現金增資 35.26 億元的影響，本次因市場性風險影響公司淨值單季降幅約為 13%，仍低於主要同業。不過，本季淨值為 396 億元，第 1 季淨值比仍在法定要求標準之上。

至於持有俄羅斯債券部位，三商壽表示，主要為俄羅斯公債，投資金額約 55.6 億，佔總資產 0.39%。目前已到期債息均全數透過保管銀行以美元收到，並未產生違約情況；針對俄羅斯債券降評風險增加，已於第 1 季對俄羅斯債券提列預期信用損失約 7.5 億元，相當於持有部位的 13.5%，此提列比率亦與同業水準相當。

截至第 1 季底三商美邦人壽平均負債成本率 3.42%。新契約保費收入較去年同期增加 21.5%，美元傳統壽險新契約保費較去年同期大幅成⾧ 131%，投資型商品亦有 23% 的成長。

展望未來，三商壽表示，美元債券利率攀升有助提升新錢投資收益率；隨著台美利差縮減，避險成本可望較去年減少，匯兌評價利益可增加外匯價格變動準備金存量及提升外匯損益，都有助未來營運表現。

三商壽表示，因應全球的經濟波動和市場變化，以及接軌國際制度之監理趨勢，三商美邦人壽將延攬專業經理人擔任董事長為領導人，為接軌 IFRS 17 做最好的準備。