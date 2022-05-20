〈富邦金法說〉富邦人壽Q1從股債獲利455億元 台股投報率27%創單季高

富邦金 (2881-TW) 今 (20) 日召開線上法說會，由於今 (2022) 年以來資本市場震盪，富邦金大舉從股市實現資本利得 388 億元，光是台股單季年化投報率就達 27.05%，創富邦人壽單季新紀錄，而從債市實現資本利得 67 億元，等於第一季就從股債海撈 455 億元。

富邦金控第一季稅後純益 464.77 億元，較去年同期下滑 9.4%，每股純益 (EPS)3.94 元，年減 13.6%，雖然稅後純益、EPS「雙降」，但是依舊雙雙續居金控業之冠。

截至 2022 年 3 月底，富邦金控總資產逾 10.5 兆，淨值 8619 億元，分別較去年同期成長 9.1% 以及 5.5%，普通股每股淨值為 64.90 元。資產報酬率 (ROA) 與股東權益報酬率 (ROE) 分別為 1.78% 與 20.53%，維持良好水準。

富邦人壽可運用資金近 4.75 兆元，今年第一季大量實現台股資本利得，國內股票占比下降，台股部位從去年底的 6332 億元、降到 5286 億元，占比從 13.4% 降到 11.1%，主要是反映資本利得的實現及市價波動影響。

富邦人壽減碼台股後，也帶動現金部位增加，整體水位攀升至 2782 億元，單季增加 924 億元，富邦金表示，會再伺機投入股市。

富邦人壽海外固定收益組合部分，則因應升息趨勢調整部位、提升北美比重，配置上則以投資等級公司債與金融債為主。投資收益方面，由於掌握市場機會實現資本利得，以股票類貢獻較多，變動收益類資本利得年成長 83%。

富邦人壽表示，經常性投資收益較去年同期改善，主要反映債券利息收入及股票現金股利增加，分別年成長 10.4%、70.2%。後續將持續觀察市況發展，把握利率走高時期進行投放。

而避險與匯兌方面，富邦人壽表示，由於美元匯率走強，富邦人壽已彈性調降經常性避險工具使用，並提高美元部位因應未來變化，在經常性避險成本持穩下，受惠美元走強帶動匯兌利益增加，本季避險績效表現亮眼，外匯準備金餘額達 192 億台幣，避險前、後的經常性收益率分別為 2.78%、2.61%，均較去年同期增加。

富邦人壽的整體負債成本持續改善至 3.10%，與投資報酬率 6.68% 相比，正利差較 2021 年底持續擴大。富邦人壽 2022 年 3 月底淨值達 5043 億元，金融資產未實現餘額變動主要受市場波動影響，資本適足率 (RBC) 超過 300%，資本水準維持穩健，下半年沒有增資需求，但會持續關注接軌 IFRS 17 的影響。

同時，富邦金今日也公布富邦人壽 2021 年底隱含價值為 9765 億元，年增逾 25%，反映在富邦金控每股 EV 為 82.7 元，遠高於今日收盤市價 61.8 元。每股隱含價值常成外資法人長期股票操作的重要參考。

